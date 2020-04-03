Боец UFC Крылов считает, что Джонс не так страшен, как раньше

Короткая ссылка
Боец UFC Никита Крылов выразил мнение, что чемпион в полутяжёлом весе Джон Джонс уже не так силён, как несколько лет назад.
Боец UFC Крылов считает, что Джонс не так страшен, как раньше
  • Reuters

«Да, но дело может быть не только в нём, но и в уровне оппозиции. Ведь Джонс всё равно выигрывает, показывает яркие бои, сохраняет при себе чемпионский пояс. Быть может, он менее голоден. Но битвы с Рейесом и Тиаго Сантосом показали, что в сражении с Джонсом нужно идти вперёд и заставлять его работать в своём темпе. Если давать ему действовать с позиции силы, ничего не выйдет», — сказал Крылов в интервью RT.

Ранее боец выразил мнение, что Конору Макгрегору достаточно победить Джастина Гэтжи для получения боя за титул.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить