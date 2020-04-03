Боец UFC Крылов считает, что Джонс не так страшен, как раньше

Боец UFC Никита Крылов выразил мнение, что чемпион в полутяжёлом весе Джон Джонс уже не так силён, как несколько лет назад.

«Да, но дело может быть не только в нём, но и в уровне оппозиции. Ведь Джонс всё равно выигрывает, показывает яркие бои, сохраняет при себе чемпионский пояс. Быть может, он менее голоден. Но битвы с Рейесом и Тиаго Сантосом показали, что в сражении с Джонсом нужно идти вперёд и заставлять его работать в своём темпе. Если давать ему действовать с позиции силы, ничего не выйдет», — сказал Крылов в интервью RT.

Ранее боец выразил мнение, что Конору Макгрегору достаточно победить Джастина Гэтжи для получения боя за титул.