Крылов: выступать без болельщиков немного проще

Боец UFC Никита Крылов ответил, как ему удобнее выступать — в присутствии болельщиков или при пустых трибунах.

«Не знаю, имеет ли это значение. Наверное, без болельщиков немного проще. Нет шума, ты хорошо слышишь угловых, ничто не отвлекает тебя. Тем не менее фанаты придают особую энергетику. Драться можно и так, и так, но мне понравилось, как прошёл турнир в Бразилии. Если отбросить тот факт, что причина была в эпидемии, всё было очень организованно», — сказал Крылов в интервью RT.

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