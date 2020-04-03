Чесноков о пандемии: сложно представить, что может быть хуже

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Экс первая ракетка России Андрей Чесноков поделился мнением по поводу влияния пандемии коронавируса на спорт.
Чесноков о пандемии: сложно представить, что может быть хуже
  • Reuters

«Сложно представить, что может быть хуже и провоцировать больший застой, чем нынешняя ситуация. Думаю, пострадают все, а не только те, кто связаны со спортом. Экономика уже ползёт вниз, жизнь застыла, а для роста жизненно необходимо движение. Но на месте атлетов я продолжал бы работать и делал бы всё, чтобы сохранить форму», — объяснил RT бывший теннисист.

Ранее российская теннисистка Анастасия Павлюченко посетовала на отмену Уимблдона.

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