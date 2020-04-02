Павлюченкова: грустно слышать об отмене Уимблдона

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова прокомментировала решение организаторов Уимблона отменить розыгрыш турнира из-за пандемии коронавируса.

«Очень грустно слышать об отмене Уимблдона. Это мой любимый мэйджор в году. С ним у меня связано не только большое количество счастливых воспоминаний, но и день рождения, который выпадает на время проведения соревнований. Безусловно, решение организаторов имеет место в данной ситуации. Сейчас важно оставаться в безопасности и сохранять силы», — приводит слова Павлюченковой WTA в Instagram.

Лучшим результатом россиянки на Уимблдоне был выход в четвертьфинал в 2014 году.

Ранее Федерер признался, что опустошён отменой Уимблдона.