Чесноков признался, что заставляет подопечных бегать кросс во время самоизоляции

Бывший теннисист Андрей Чесноков рассказал, что во время вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса игроки теряют мотивацию.

«Мне лично приходится заставлять своих подопечных бегать кроссы в самоизоляции. Без этого никак. Представьте, каково мотивировать себя, не зная, что будет через месяц? В обычное время календарь теннисистов расписан на год. А сейчас мы оказались в ситуации, когда все сидят по домам и просто ждут разрешения вернуться к привычному образу жизни», — заявил Чесноков в интервью RT.

1 апреля Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) объявили о том, что пауза в сезоне продлится до 13 июля.

Ранее Чесноков прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса.