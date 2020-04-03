Чесноков признался, что заставляет подопечных бегать кросс во время самоизоляции

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Бывший теннисист Андрей Чесноков рассказал, что во время вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса игроки теряют мотивацию.

«Мне лично приходится заставлять своих подопечных бегать кроссы в самоизоляции. Без этого никак. Представьте, каково мотивировать себя, не зная, что будет через месяц? В обычное время календарь теннисистов расписан на год. А сейчас мы оказались в ситуации, когда все сидят по домам и просто ждут разрешения вернуться к привычному образу жизни», — заявил Чесноков в интервью RT.

1 апреля Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) объявили о том, что пауза в сезоне продлится до 13 июля. 

Ранее Чесноков прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса.

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