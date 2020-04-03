Чесноков опасается, что спонсоры отвернутся от тенниса

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года в составе сборной России Андрей Чесноков объяснил, почему пауза в связи с пандемией коронавируса негативно скажется на финансовом положении теннисистов.

«Для большинства теннисистов выступления на турнирах являются единственным источником заработка. Лидеры обеспечивают себя за счёт рекламных контрактов, чего не скажешь о середняках. А больше всего кризис затронет тех, кто находится за пределами топ-200, они зарабатывают не больше €100 тыс. в год и большую часть этих денег тратят на специалистов, перелёты и медицинские процедуры. Такова ситуация в теннисе, небо и земля по сравнению с футболом, хоккеем и другими видами спорта», — рассказал Чесноков в интервью RT.

Кроме того, он предположил, что кризис окажет негативное влияние и на небольшие турниры.

«Разумеется, при таком застое не избежать экономического кризиса. А он, в свою очередь, влияет не только на простых людей, но и на бизнесменов, финансирующих турниры. Пока непонятно, что станет со спонсорскими контрактами. Без них соревнования такого уровня придётся отменять, возможно, даже массово», — добавил эксперт.

Ранее Чесноков высказался о физической форме Даниила Медведева в нынешнем сезоне.