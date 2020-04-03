Чесноков: не знаю, готов ли будет Медведев после карантина вновь удивить мир

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Бывшая первая ракетка России Андрей Чесноков поделился мнением по поводу того, удастся ли теннисисту Даниилу Медведеву сохранить хорошую форму после перерыва в сезоне.
Чесноков: не знаю, готов ли будет Медведев после карантина вновь удивить мир
  • Reuters

«Ему будет непросто вернуть те кондиции, которые были год назад. Тогда он вошёл в раж и играл по-настоящему сумасшедше. Не знаю, насколько Даниил будет готов вновь удивить мир. В начале нынешнего года у него не всё шло гладко, однако будем верить в лучшее», — предположил Чесноков в интервью RT.

В прошлом сезоне Медведев четыре раза побеждал на турнирах ATP, а также вышел в финал US Open.

Ранее Чесноков выразил уверенность в том, что не все теннисисты выдержат испытание карантином.

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