Чесноков уверен, что не все теннисисты выдержат испытание карантином

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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков рассказал, как вынужденная пауза в теннисном сезоне скажется на спортсменах.
Чесноков уверен, что не все теннисисты выдержат испытание карантином
  • РИА Новости

«Мне будет очень интересно наблюдать за тем, кто из пандемии выйдет с минимальными потерями, не прогнётся под прессом обстоятельств. Растерять форму можно очень быстро. А чтобы вернуться на прежний уровень и остаться на вершине, необходимо готовить себя годами и продолжать пахать. Уверен, некоторые игроки не выдержат испытаний и вынуждены будут сдать позиции», — заявил эксперт в интервью RT.

Он предположил, что в сложившейся ситуации проще всего будет лидерам мирового рейтинга.

«На коне останутся лишь настоящие фанаты своего дела вроде Новака Джоковича и Рафаэля Надаля. Они не позволят себе расслабиться», — добавил Чесноков.

Ранее Чесноков рассказал, что ему приходится заставлять подопечных бегать кросс.

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