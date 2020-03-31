С баскетбольных площадок Нью-Йорка сняли корзины из-за коронавируса

Власти Нью-Йорка демонтировали корзины на 138 площадках для игры в баскетбол в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Об этом сообщила USA Today.

«Нью-Йорк — гордый баскетбольный город, и мы бы никогда не сняли баскетбольные кольца без необходимости. В соответствии с запретом штата на сборы и групповые игры город призвал жителей проявить здравый смысл и дистанцироваться друг от друга в обязательном порядке. Поскольку люди продолжали игнорировать эти рекомендации, мы сняли кольца на 138 площадках по всему городу и продолжим так делать, если понадобится», — заявил уполномоченный департамента парков и зон отдыха Нью-Йорка Митчелл Силвер.

Как отмечает издание, баскетбольные кольца на общественных игровых площадках демонтируются во многих других городах США.

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