С баскетбольных площадок Нью-Йорка сняли корзины из-за коронавируса
- AFP
Об этом сообщила USA Today.
«Нью-Йорк — гордый баскетбольный город, и мы бы никогда не сняли баскетбольные кольца без необходимости. В соответствии с запретом штата на сборы и групповые игры город призвал жителей проявить здравый смысл и дистанцироваться друг от друга в обязательном порядке. Поскольку люди продолжали игнорировать эти рекомендации, мы сняли кольца на 138 площадках по всему городу и продолжим так делать, если понадобится», — заявил уполномоченный департамента парков и зон отдыха Нью-Йорка Митчелл Силвер.
Как отмечает издание, баскетбольные кольца на общественных игровых площадках демонтируются во многих других городах США.
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