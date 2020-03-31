Загитова призвала болельщиков к самоизоляции и занятиям спортом на дому

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова обратилась к болельщикам во время пандемии коронавирусной инфекции.

«Оставайтесь дома. Берегите себя и своих близких. И обязательно занимайтесь спортом, чтобы оставаться в хорошем настроении», — написала Загитова в Instagram, прикрепив к своему посту видео домашней тренировки.

В декабре 2019 года 17-летняя фигуристка заявила о приостановлении спортивной карьеры.

Ранее сообщалось, что ледовое шоу Stars on Ice, в котором должна была выступить Медведева, отменено из-за коронавируса.