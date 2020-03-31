Ледовое шоу Stars on Ice, в котором должна была выступить Медведева, отменено из-за коронавируса

Ледовое шоу Stars on Ice, которое должно было пройти в США и Канаде с участием известных фигуристов отменено из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба шоу.

Среди участников шоу помимо двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, значились Курт Браунинг, Элвис Стойко, Патрик Чан, Мэрил Дэвис и Чарли Уайт, Кейтлин Осмонд, Меган Дюамель и Эрик Редфорд, Нэтан Чен, Нам Нгуен а также другие известные фигуристы.

Тур должен был пройти с 24 апреля по 17 мая. Планировалось провести 12 шоу в Канаде и ещё два в США.

Ранее Валентин Николаев высказал мнение, что пандемия коронавируса может нанести серьёзный удар по фигурному катанию.