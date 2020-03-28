Николаев считает, что пандемия коронавируса может серьёзно ударить по фигурному катанию

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Заслуженный тренер СССР Валентин Николаев высказал мнение, что пандемия коронавируса может нанести серьёзный удар по фигурному катанию.
Николаев считает, что пандемия коронавируса может серьёзно ударить по фигурному катанию
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Уже ударила сильно. Не так давно институт спорта США разослал тренерам письмо, информирующее о том, что, если люди потеряли работу в связи с массовыми закрытиями катков, они могут обратиться за социальными пособиями», — рассказал Николаев RT.

Он отметил, что многие профессиональные специалисты уже перевели максимально возможное количество своих занятий в онлайн.

«Основная опасность здесь в другом: если сбудутся прогнозы американских экономистов, это станет гораздо более мощным ударом по фигурному катанию просто в силу того, что людям окажется нечем платить за занятия. В период кризиса у людей остаётся минимальный набор расходов. Прежде всего это телефон, заправка автомобиля, коммунальные услуги и врач. Всё остальное автоматически переходит в разряд лакшери, фигурное катание в том числе. А значит, оно может быть просто принесено в жертву», — добавил специалист.

Ранее он назвал положительную для фигуристов сторону карантина.

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