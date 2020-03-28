Николаев считает, что пандемия коронавируса может серьёзно ударить по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР Валентин Николаев высказал мнение, что пандемия коронавируса может нанести серьёзный удар по фигурному катанию.

«Уже ударила сильно. Не так давно институт спорта США разослал тренерам письмо, информирующее о том, что, если люди потеряли работу в связи с массовыми закрытиями катков, они могут обратиться за социальными пособиями», — рассказал Николаев RT.

Он отметил, что многие профессиональные специалисты уже перевели максимально возможное количество своих занятий в онлайн.

«Основная опасность здесь в другом: если сбудутся прогнозы американских экономистов, это станет гораздо более мощным ударом по фигурному катанию просто в силу того, что людям окажется нечем платить за занятия. В период кризиса у людей остаётся минимальный набор расходов. Прежде всего это телефон, заправка автомобиля, коммунальные услуги и врач. Всё остальное автоматически переходит в разряд лакшери, фигурное катание в том числе. А значит, оно может быть просто принесено в жертву», — добавил специалист.

Ранее он назвал положительную для фигуристов сторону карантина.