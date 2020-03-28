Николаев назвал положительную для фигуристов сторону карантина

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Валентин Николаев назвал положительную сторону длительного карантина для фигуристов.
Николаев назвал положительную для фигуристов сторону карантина
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Когда фигурист работает в привычном для себя режиме, он не чувствует коньков — чувствует только лёд. После перерыва ты начинаешь чувствовать ботинки, шурупы, лезвия — всё что угодно, только не сам лёд. Но должен сказать, что в длительном отлучении от льда есть и позитивные вещи. Если у спортсмена имелись серьёзные ошибки в технике прыжков, которые мешали ему на льду, они ослабевают. И начало работы превращается в поистине золотое время, когда человека становится проще не спеша заново научить чему-то новому, заложить правильную мышечную память», — рассказал Николаев RT.

Ранее он объяснил, как в США фигуристы решают проблему тренировок во время карантина.

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