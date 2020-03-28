Николаев: карантин — это прежде всего проблема для тренеров

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Валентин Николаев рассказал, как в США фигуристы решают проблему тренировок во время карантина.

«Многие спортсмены сейчас очень активно занимаются на дому — особенно в тех местах, где карантин очень строгий и людям запрещены какие бы то ни было передвижения. Хореографы дают онлайн-уроки, дети проводят совместные занятия по ОФП в режиме видеоконференций — всё-таки в одиночку делать тяжёлую работу достаточно сложно. В Ричмонде все катки закрыты, но можно проводить занятия по ОФП на улице, что я и делаю. Работаю со спортсменами индивидуально, чтобы не подпасть под обвинения в том, что в период запрета каких бы то ни было массовых скоплений способствую проведению групповых занятий», — рассказал Николаев RT.

Он отметил, что нынешняя ситуация — это прежде всего проблема тренеров, поскольку именно они должны предложить спортсмену план работы, расписанный минимум на неделю вперёд.

«А если тренер не делает ничего подобного, то рискует по истечении карантина получить спортсмена с лишним весом. Хотя и в этом особой опасности нет: по возвращении на лёд все обычно возвращаются в прежние прыжковые кондиции в течение пары недель», — добавил специалист.

Ранее он рассказал, чем стоит заняться фигуристам во время карантина.