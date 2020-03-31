Харитонов: Александр Емельненко несёт всё подряд

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Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов оценил желание тяжеловеса Александра Емельяненко драться с представителями среднего веса.
Харитонов: Александр Емельненко несёт всё подряд
  • РИА Новости

«Емельяненко несёт всё подряд. Выбирает себе более удобных оппонентов — 84 кг. Говорил, что с русскими драться не будет. А теперь одного, второго выбирает, любого. Со всеми побьётся, всех победит. Не хочу даже об этом говорить, все всё понимают, люди неглупые. Не мне его судить», — заявил Харитонов в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

Следующий поединок Александр Емельяненко должен провести с представителем среднего веса Магомедом Исмаиловым. Также боец вызывал на поединки Владимира Минеева и Александра Шлеменко.

Ранее Бичуев рассказал о нокдауне Емельяненко во время спарринга с Мадаевым.

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