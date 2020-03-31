В «Новогорске» рассказали, сколько спортсменов занимаются на базе во время карантина

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Директор УТЦ «Новогорск» Николай Доморацкий рассказал, сколько спортсменов продолжают тренировки на базе во время карантина, связанного с пандемией коронавирусной инфекции.
В «Новогорске» рассказали, сколько спортсменов занимаются на базе во время карантина
  • © novogorsksport.ru

«В настоящее время в «Новогорске» находятся команды по художественной и спортивной гимнастике, а также по синхронному плаванию — всего 122 спортсмена», — приводит слова Доморацкого ТАСС.

Он отметил, что пока новых заездов не планируется, однако база готова принять и других спортсменов, если поступит соответствующее распоряжение.

С 29 марта все федеральные тренировочные базы были закрыты на карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что СБР отменил апрельские сборы национальной команды из-за коронавируса.

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