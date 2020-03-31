Генменеджер «Вашингтона»: спорт будет важной частью процесса исцеления общества после пандемии

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан высказал мнение что возобновление спортивных соревнований поможет людям вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса.

«Думаю, что спорт будет важной частью процесса исцеления после пандемии. Когда снова начнутся соревнования, это позволит людям, которые будут смотреть их по телевизору, слушать по радио или же присутствовать лично, вернуться к тому, что они считают нормой. Как только спорт возобновится, это станет сигналом для общества и мира, что всё начинает нормализовываться», — приводит слова Маклеллана пресс-служба НХЛ.

НХЛ, как и большинство спортивных соревнований во всём мире, была приостановлена или перенесена из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что НБА планирует организовать киберспортивный турнир, участвовать в котором будут только игроки лиги.