Арбитр Безбородов признался, что ему не хватает футбола

Российский футбольный арбитр Владислав Безбородов рассказал, как проводит время на карантине из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Грустно, конечно. Не хватает футбола совершенно. Эти события выбили из ритма. Но огромный плюс, что можно провести больше времени с детьми. Кроме того, есть возможность заняться самообразованием, это тоже можно отнести к положительным вещам», — приводит слова Безбородова РИА Новости.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что Илья Геркус оценил финансовые потери российских клубов из-за пандемии.