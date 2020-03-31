Арбитр Безбородов признался, что ему не хватает футбола

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Российский футбольный арбитр Владислав Безбородов рассказал, как проводит время на карантине из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Арбитр Безбородов признался, что ему не хватает футбола
  • РИА Новости

«Грустно, конечно. Не хватает футбола совершенно. Эти события выбили из ритма. Но огромный плюс, что можно провести больше времени с детьми. Кроме того, есть возможность заняться самообразованием, это тоже можно отнести к положительным вещам», — приводит слова Безбородова РИА Новости.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что Илья Геркус оценил финансовые потери российских клубов из-за пандемии.

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