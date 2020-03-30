Экс-футболист «Локомотива» Гуренко отреагировал на слова Лукашенко о водке и коронавирусе
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«В городе стало меньше машин, нет туристов. И прохожих поубавилось. У школьников сейчас каникулы, но из дома они не выходят. Я и сам редко выбираюсь», — цитирует Гуренко «Советский спорт».
По его словам, невозможно быть уверенным на 100% по поводу количества заражённых в стране, но из его родных и знакомых никто не болеет. Кроме того, он уверен, что если бы больницы были переполнены из-за коронавируса, то это бы давно просочилось в СМИ.
«Думаю, Лукашенко шутил, посоветовав пить водку для профилактики коронавируса. Не надо серьёзно воспринимать такие слова. С перцем, без перца — не помню, как президент точно выразился», — добавил Гуренко.
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