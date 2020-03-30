«Зенит» выделит деньги на борьбу с коронавирусом

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Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев заявил, что клуб и команда выделят средства на борьбу с пандемией коронавируса.
«Зенит» выделит деньги на борьбу с коронавирусом
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

«Мы видим, как стремительно развивается ситуация с распространением коронавируса в нашей стране и во всём мире. В этой непростой ситуации команда и клуб не могли остаться в стороне: было принято решение перечислить средства на закупку самого необходимого оборудования и материалов для городской больницы Святого Великомученика Георгия, где в круглосуточном режиме врачи борются с инфекцией», — цитирует Медведева Sport24.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 30 марта число заражённых коронавирусом в России возросло до 1836.

Ранее экс-футболист сборной Англии Джон Терри поучаствовал в доставке продуктов во время пандемии коронавируса.

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