«Зенит» выделит деньги на борьбу с коронавирусом

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев заявил, что клуб и команда выделят средства на борьбу с пандемией коронавируса.

«Мы видим, как стремительно развивается ситуация с распространением коронавируса в нашей стране и во всём мире. В этой непростой ситуации команда и клуб не могли остаться в стороне: было принято решение перечислить средства на закупку самого необходимого оборудования и материалов для городской больницы Святого Великомученика Георгия, где в круглосуточном режиме врачи борются с инфекцией», — цитирует Медведева Sport24.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 30 марта число заражённых коронавирусом в России возросло до 1836.

Ранее экс-футболист сборной Англии Джон Терри поучаствовал в доставке продуктов во время пандемии коронавируса.