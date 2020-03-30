Тарасов поделился мнением о карантине в связи с коронивирусом

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Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов высказал своё мнение о карантине в связи с эпидемией коронавируса.
Тарасов поделился мнением о карантине в связи с коронивирусом
  • © ФК «Рубин»

«То, что мы все оказались дома на период карантина, — не повод забрасывать тренировки и учёбы. Эта пауза для сохранения здоровья, но никакой не отпуск или каникулы, чтобы расслабиться и лечь на диван», — написал Тарасов в своём Instagram.

Он также отметил, что по возможности необходимо продолжать учиться и тренироваться в домашних условиях.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 30 марта число заражённых коронавирусом в России возросло до 1836.

Ранее Денис Глушаков высказался о нарушении карантина Квинси Промесом.

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