Тарасов поделился мнением о карантине в связи с коронивирусом
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«То, что мы все оказались дома на период карантина, — не повод забрасывать тренировки и учёбы. Эта пауза для сохранения здоровья, но никакой не отпуск или каникулы, чтобы расслабиться и лечь на диван», — написал Тарасов в своём Instagram.
Он также отметил, что по возможности необходимо продолжать учиться и тренироваться в домашних условиях.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 30 марта число заражённых коронавирусом в России возросло до 1836.
Ранее Денис Глушаков высказался о нарушении карантина Квинси Промесом.