Легкоатлетка Сидорова назвала главную проблему для себя во время карантина

Чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова высказалась о главной для себя проблеме во время карантина в связи с эпидемией коронавируса.

«Москвичи, ау, вы как? Хотя, конечно, сейчас ответ на мой вопрос даже лучше должны знать спортсмены и люди из других стран, у нас всё-таки только начало. Как справляться с тренировками дома, более-менее становится понятным. Конечно, это не то, но тут определённый план уже есть. Пока не понимаю одного: как справиться с тревожностью?» — написала Сидорова в своём Instagram.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 30 марта число заражённых коронавирусом в России возросло до 1836.

Ранее ЦСКА продлил карантин в клубе из-за коронавируса до 1 мая.