Стало известно, когда УЕФА обсудит новые варианты по возможному переносу матчей

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 1 апреля проведёт видеоконференцию с генеральными секретарями 55 ассоциаций — членов организации, в рамках которой обсудит новые варианты по возможному переносу матчей из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что УЕФА поделится информацией по поводу вариантов возобновления сезона от двух рабочих групп, а также члены конференции обсудят ситуации по поводу проведения всех клубных турниров и соревнований национальных сборных под эгидой УЕФА.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В Европе из-за коронавируса приостановлены практически все футбольные турниры, за исключением чемпионата Белоруссии.

Ранее Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал отчёт, в котором говорится, что из-за коронавируса футболисты подешевеют на 28%.