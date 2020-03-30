Стало известно, когда УЕФА обсудит новые варианты по возможному переносу матчей

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 1 апреля проведёт видеоконференцию с генеральными секретарями 55 ассоциаций — членов организации, в рамках которой обсудит новые варианты по возможному переносу матчей из-за эпидемии коронавируса.
Стало известно, когда УЕФА обсудит новые варианты по возможному переносу матчей
  • Reuters

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что УЕФА поделится информацией по поводу вариантов возобновления сезона от двух рабочих групп, а также члены конференции обсудят ситуации по поводу проведения всех клубных турниров и соревнований национальных сборных под эгидой УЕФА.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 

В Европе из-за коронавируса приостановлены практически все футбольные турниры, за исключением чемпионата Белоруссии. 

Ранее Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал отчёт, в котором говорится, что из-за коронавируса футболисты подешевеют на 28%.

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