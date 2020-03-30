Стало известно, когда УЕФА обсудит новые варианты по возможному переносу матчей
- Reuters
Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Отмечается, что УЕФА поделится информацией по поводу вариантов возобновления сезона от двух рабочих групп, а также члены конференции обсудят ситуации по поводу проведения всех клубных турниров и соревнований национальных сборных под эгидой УЕФА.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В Европе из-за коронавируса приостановлены практически все футбольные турниры, за исключением чемпионата Белоруссии.
Ранее Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал отчёт, в котором говорится, что из-за коронавируса футболисты подешевеют на 28%.