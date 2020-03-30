Бой Поветкин — Уайт пока не отменён из-за пандемии коронавируса
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя организаторов боя.
Поединок Поветкина и Уайта должен пройти в Манчестере 2 мая.
Всего в активе 40-летнего Поветкина 35 побед (24 — нокаутом), два поражения и одна ничья. 31-летний Уайт на профессиональном ринге имеет 27 побед (18 — нокаутом) и одно поражение.
Ранее сообщалось, что Поветкин и Уайт провели первую дуэль взглядов.