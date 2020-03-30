Бой Поветкин — Уайт пока не отменён из-за пандемии коронавируса

Поединок боксёров-тяжеловесов Александра Поветкина и Диллиана Уайта пока не перенесён, несмотря на пандемию коронавируса.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя организаторов боя.

Поединок Поветкина и Уайта должен пройти в Манчестере 2 мая.

Всего в активе 40-летнего Поветкина 35 побед (24 — нокаутом), два поражения и одна ничья. 31-летний Уайт на профессиональном ринге имеет 27 побед (18 — нокаутом) и одно поражение.

Ранее сообщалось, что Поветкин и Уайт провели первую дуэль взглядов.