Тайсон рассказал, как его тигр откусил руку девушке

Легендарный боксёр, бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон рассказал о несчастном случае, когда его тигр напал на женщину.

«Кто-то перелез через забор и начал играть с тигром. Животное не знало эту девушку и начало с ней играть, это был ужасный несчастный случай. Позже на меня пытались подать в суд из-за этого, пока не узнали, что девушка сама проникла на территорию. Когда я увидел, что стало с рукой девушки, то дал ей $250 тыс. Я понятия не имел, что тигры могут такое сотворить», — приводит слова Тайсона AS.

Он отметил, что был глуп и не понимал, что таких животных невозможно приручить.

«Они могут убить вас случайно во время игры. Тигры очень сильны», — добавил легендарный боксёр.

Ранее Тайсон рассказал о своём отношении к жизни.