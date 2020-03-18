Тайсон: я жду смерти и не боюсь её

Легендарный боксёр, бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон рассказал о своём отношении к жизни.

«Чем больше я знаю о несуществовании, тем больше готов умереть. Жду ли я смерти? Да, и я не боюсь её. Как по мне, жизнь может быть более сложной, чем смерть, поскольку жизнь требует большого мужества. Не имея мужества, вы не справитесь с жизнью. Жизнь — это путешествие, это борьба», — приводит слова Тайсона The Sportsman.

Также боксёр заявил, что его жизненный опыт помогает ему преодолевать трудности.

«Я особо не жду, что со мной случатся плохие вещи. Но когда они случаются со мной, то я понимаю это и могу справиться с ними. Я уже справлялся с плохими вещами раньше, такой была моя жизнь. Меня не сломить таким, я знаю, неприятности случаются. Когда происходит что-то плохое, я всё равно буду стремиться что-то сделать», — добавил Тайсон.

Американский боксёр был осуждён в 1992 году за изнасилование и получил шесть лет лишения свободы, из которых отсидел три.

Ранее сообщалось, что ушёл из жизни дядя и секундант Мейвезера.