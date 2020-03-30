Вице-президент Федерации тенниса Германии рассказал о конфликте из-за переноса «Ролан Гаррос»

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Вице-президент Федерации тенниса Германии Дирк Хордорф прокомментировал конфликт между «Ролан Гаррос» и теннисными организациями из-за переноса турнира 2020 года.
Вице-президент Федерации тенниса Германии рассказал о конфликте из-за переноса «Ролан Гаррос»
  • Reuters

«ATP уже сказала «Ролан Гаррос» и Федерации тенниса Франции: «Если вы продолжите в том же духе, мы не будем давать рейтинговые очки за турнир». И это ещё не всё, очков может не быть и в следующем году. Бернар Гьюдичелли не очень умный. До объявления о переносе у него был созвон с боссами ATP, WTA и, кажется, ITF. Все ему сказали: «Так нельзя, мы найдём дату, найдём решение, но давай работать вместе». И в середине разговора он нажал кнопку и опубликовал пресс-релиз о переносе, не закончив обсуждение», — приводит слова Хордорфа L’Equipe.

Он отметил, что в Федерации тенниса Франции понимают ситуацию и то, что нельзя воевать со всем теннисным миром, включая игроков.

«Такую войну не выиграть. Мышление и поступки Гьюдичелли не отражают ценности Франции или вообще любой европейской страны. Так работать нельзя. Нужно уважать коллег, осознавать, что ты часть целого, не быть эгоистом, думающим только о своих интересах», — добавил немецкий функционер.

Первоначально планировалось, что «Ролан Гаррос» пройдёт с 24 мая по 7 июня. Однако из-за мировой пандемии коронавируса турнир состоится с 20 сентября по 4 октября.

Ранее сообщалось, что ATP и WTA отменили все турниры до 7 июня.

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