Бичуев рассказал об отношениях между Емельяненко и Кадыровым

Тренер клуба «Ахмат» Мурад Бичуев рассказал, как глава Чечни Рамзан Кадыров помогает Александру Емельяненко в подготовке к поединку с Магомедом Исмаиловым на турнире ACA 107.

«Неужели вы видите так много руководителей регионов страны, которые так часто посещают залы, следят за тренировками и оказывают подобную помощь? Рамзан Ахматович находится в хороших отношениях с Александром, всячески помогает ему. Он точно не пожелает плохого Емельяненко», — сказал Бичуев в интервью RT.

Ранее специалист рассказал, как Емельяненко отреагировал на перенос поединка с Магомедом Исмаиловым.