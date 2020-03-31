Бичуев рассказал об отношениях между Емельяненко и Кадыровым

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Тренер клуба «Ахмат» Мурад Бичуев рассказал, как глава Чечни Рамзан Кадыров помогает Александру Емельяненко в подготовке к поединку с Магомедом Исмаиловым на турнире ACA 107.
Бичуев рассказал об отношениях между Емельяненко и Кадыровым
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Неужели вы видите так много руководителей регионов страны, которые так часто посещают залы, следят за тренировками и оказывают подобную помощь? Рамзан Ахматович находится в хороших отношениях с Александром, всячески помогает ему. Он точно не пожелает плохого Емельяненко», — сказал Бичуев в интервью RT.

Ранее специалист рассказал, как Емельяненко отреагировал на перенос поединка с Магомедом Исмаиловым.

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