Бичуев рассказал об отношениях между Емельяненко и Кадыровым
- РИА Новости
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«Неужели вы видите так много руководителей регионов страны, которые так часто посещают залы, следят за тренировками и оказывают подобную помощь? Рамзан Ахматович находится в хороших отношениях с Александром, всячески помогает ему. Он точно не пожелает плохого Емельяненко», — сказал Бичуев в интервью RT.
Ранее специалист рассказал, как Емельяненко отреагировал на перенос поединка с Магомедом Исмаиловым.