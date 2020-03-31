Тренер рассказал, как Емельяненко отреагировал на новость о переносе боя с Исмаиловым

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Тренер клуба «Ахмат» Мурад Бичуев рассказал, как его подопечный Александр Емельяненко воспринял новость о переносе даты проведения схватки с Магомедом Исмаиловым из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Тренер рассказал, как Емельяненко отреагировал на новость о переносе боя с Исмаиловым
  • РИА Новости

«Это никого не обрадовало. Помимо Емельяненко, в клубе «Ахмат» тренируются ряд бойцов, которые должны были выступить на ACA 107. Каждый из них уже завершил основную часть подготовки, оставалось лишь планомерное подведение организма к схватке», — сказал Бичуев в интервью RT.

Ранее Исмаилов критически высказался о соотечественниках, пытающихся заработать на дефицитных товарах в период пандемии COVID-19.

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