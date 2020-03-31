Тренер рассказал, как Емельяненко отреагировал на новость о переносе боя с Исмаиловым
- РИА Новости
«Это никого не обрадовало. Помимо Емельяненко, в клубе «Ахмат» тренируются ряд бойцов, которые должны были выступить на ACA 107. Каждый из них уже завершил основную часть подготовки, оставалось лишь планомерное подведение организма к схватке», — сказал Бичуев в интервью RT.
Ранее Исмаилов критически высказался о соотечественниках, пытающихся заработать на дефицитных товарах в период пандемии COVID-19.