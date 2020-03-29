Главный тренер ХК «Локомотив» заразился коронавирусом

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Главный тренер ярославского хоккейного клуба «Локомотив» Майкл Пелино заразился коронавирусом.
Главный тренер ХК «Локомотив» заразился коронавирусом
  • © hclokomotiv.ru

Об этом сообщила пресс-служба омского «Авангарда», в котором Пелино работал в сезоне-2018/19.

Отмечается, что 60-летний специалист и его супруга, у которой также диагностирован коронавирус, находятся дома.

Под руководством Пелино «Локомотив» занял шестое место в Западной конференции КХЛ, но завершил борьбу уже в первом раунде плей-офф, уступив финскому «Йокериту».

Ранее сообщалось, что Квартальнов останется главным тренером «Ак Барса».

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