Главный тренер ХК «Локомотив» заразился коронавирусом

Главный тренер ярославского хоккейного клуба «Локомотив» Майкл Пелино заразился коронавирусом.

Об этом сообщила пресс-служба омского «Авангарда», в котором Пелино работал в сезоне-2018/19.

Отмечается, что 60-летний специалист и его супруга, у которой также диагностирован коронавирус, находятся дома.

Под руководством Пелино «Локомотив» занял шестое место в Западной конференции КХЛ, но завершил борьбу уже в первом раунде плей-офф, уступив финскому «Йокериту».

Ранее сообщалось, что Квартальнов останется главным тренером «Ак Барса».