Гендиректор «Уфы» рассказал, когда будет рассмотрено урезание зарплат футболистов

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов рассказал, когда может начаться обсуждение с игроками возможности урезания зарплат в связи с пандемией коронавируса.

«Это очень деликатная тема. Если будет так дальше продолжаться и мы не будем играть, то какие-то варианты возможны, что-то будем решать. Всё будет зависеть от ситуации. Естественно, может быть и кризис, и тяжело, но сказать пока ничего не могу», — приводит слова Газизова ТАСС.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» обсудит с футболистами урезание зарплат после 10 апреля.