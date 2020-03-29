«Ахмат» обсудит с футболистами урезание зарплат после 10 апреля

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» намерен обсудить с игроками возможность урезания зарплат в связи с пандемией коронавируса.

«У нас есть договорённость с игроками о курсе, который остаётся прежним. После 10 апреля будем понимать, ждём ли мы возобновления чемпионата, получим рекомендации правительства и дальше будем садиться разговаривать с игроками, принимать какое-то решение», — приводит ТАСС слова генерального директора «Ахмата» Ахмеда Айдамирова.

Он отметил, что клуб ищет способ решить данный вопрос в рамках законодательства, чтобы избежать возможных судебных исков от игроков.

«Поэтому надо садиться и объяснять футболистам», — добавил гендиректор клуба.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что профсоюз ожидает рекомендаций ФИФА и FIFPro по урезанию зарплат.