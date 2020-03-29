Экс-чемпион UFC Кормье может завершить карьеру из-за коронавируса

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Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Даниэль Кормье заявил, что может завершить карьеру из-за ситуации с пандемией коронавируса.
Экс-чемпион UFC Кормье может завершить карьеру из-за коронавируса
  • © Dalton Hamm/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Не думаю, что из-за пандемии коронавируса сильно сдвинутся сроки. В любом случае мы были нацелены на лето, конец лета. К этому времени всё уже должно вернуться в норму. Сейчас же пандемия мешает мне ходить в зал, когда мне этого хочется. Но если ситуация будет нормальной только поздней осенью, зимой, то шансов на бой не останется. Я завершу карьеру. Думаю, нужно, чтобы пандемия пошла на спад летом, чтобы третий бой со Стипе Миочичем состоялся», — приводит слова Кормье Bloody Elbow.

41-летний Кормье за карьеру в смешанных единоборствах одержал 22 победы, потерпел два поражения, и ещё один раз бой был признан несостоявшимся. Даниэль является экс-чемпионом UFC в полутяжёлой и тяжёлой весовых категориях.

В его противостоянии с Миочичем на данный момент паритет: в июле 2018 года Кормье одержал победу и завоевал титул, однако в 2019 году Миочич вернул себе утерянный в предыдущем бою пояс.

Ранее Кормье выразил уверенность в том, что Дана Уайт проведёт UFC 249.

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