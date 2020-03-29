Тедеско назвал звёзд, которых хотел бы видеть в «Спартаке»

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, каких звёзд мирового футбола он бы хотел пригласить в свою команду.
Тедеско назвал звёзд, которых хотел бы видеть в «Спартаке»
  • РИА Новости

«Мне очень нравится Пирло. Но он закончил карьеру. Он очень спокоен, владея мячом, отличный игрок в тактическом и техническом плане. Ещё Дель Пьеро. Если бы мы могли вернуть им молодость, безусловно, я пригласил бы их в «Спартак», — сказал Тедеско в эфире в VKlive.

После 22 туров «Спартак» занимает восьмое место в Российской премьер-лиге, набрав 28 очков.

Ранее экс-футболист «Спартака» Клементе Родригес назвал Валерия Карпина отличным тренером.

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