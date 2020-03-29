Во Франции телеканал перепутал Месси и его иранского двойника
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Как сообщает Clarin, в подводке новостного сюжета, который был посвящён звёздам спорта, совершившим пожертвования для борьбы с коронавирусом, телеканал использовал фото не самого Месси, а его двойника.
В сюжете рассказывалось о том, как Месси пожертвовал €1 млн больнице в Барселоне и медицинскому центру в Аргентине.
Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной Англии Джон Терри поучаствовал в доставке продуктов во время пандемии коронавируса.