Нурмагомедов обязан покинуть Россию 29 марта, чтобы бой с Фергюсоном состоялся

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обязан покинуть Россию 29 марта, чтобы бой с американцем Тони Фергюсоном состоялся.

Как сообщается на сайте правительства России, с полуночи 30 марта на территории страны будет временно закрыто движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска из-за пандемии коронавируса.

При этом с 27 марта запрещены все международные авиарейсы.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, но из-за распространения коронавируса был перенесён. Нурмагомедов за карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.

Ранее Исраэль Адесанья выразил мнение, что бой Нурмагомедова и Фергюсона пройдёт в Саудовской Аравии.