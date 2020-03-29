Адесанья считает, что бой Нурмагомедова и Фергюсона пройдёт в Саудовской Аравии
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«UFC 249 состоится в Саудовской Аравии… Моё предположение», — написал Адесанья в своём Twitter.
Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, но из-за распространения коронавируса был перенесён. Нурмагомедов за карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.
Ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что намерен провести бой между чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном во что бы то ни стало.