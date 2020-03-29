Экс-футболист «Спартака»: думаю, у Черчесова не очень хороший характер

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Бывший защитник московского «Спартака» аргентинец Клементе Родригес поделился мнением о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.
Экс-футболист «Спартака»: думаю, у Черчесова не очень хороший характер
  • РИА Новости

«Я видел, что Черчесов иногда жёстко относился к игрокам. Когда он был тренером, результаты были не очень. Думаю, у Черчесова не очень хороший характер», — приводит слова Родригеса Futbolbajocero.

При этом он отметил, что Черчесову виднее, как ему стоит относиться к другим людям. Родригес подчеркнул, что всегда уважительно относился к людям, работающим в «Спартаке», несмотря даже на их поведение.

Аргентинский защитник играл за «Спартак» с 2004 по 2009 год и записал в свой актив пять голов и шесть голевых передач в 93 матчах. Черчесов тренировал красно-белых с 2007 по 2008 год.

Ранее Родригес поделился воспоминаниями о нападающем Артёме Дзюбе во время их выступлений за московский клуб.

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