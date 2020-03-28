Экс-защитник «Спартака»: поначалу я не воспринимал Дзюбу как футболиста

Короткая ссылка
Бывший защитник «Спартака» аргентинец Клементе Родригес поделился воспоминаниями о нападающем Артёме Дзюбе во время их выступлений за московский клуб.
Экс-защитник «Спартака»: поначалу я не воспринимал Дзюбу как футболиста
  • Reuters

«Дзюба? Этот тот большой нападающий, верно? Он был не очень хорош. Поначалу я не воспринимал Дзюбу как футболиста, но через некоторое время я увидел его в деле и сказал: «Смотрите, как вырос этот парень». В тот день он забил два гола. Когда я видел Дзюбу на тренировке «Спартака», то задавался вопросом: а что здесь делает этот парень? Я рад, что он так вырос, что у него всё хорошо», — приводит слова Родригеса Futbolbajocero.

Аргентинский защитник играл за «Спартак» с 2004 по 2009 год и записал свой актив пять голов и шесть голевых передач в 93 матчах. В свою очередь, Дзюба, являющийся воспитанником «Спартака», играл за красно-белых до 2015 года.

Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» Крал подписал документ о запрете выезда из Москвы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить