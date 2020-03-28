Футболист «Спартака» Крал подписал документ о запрете выезда из Москвы

Чешский полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал, что подписал соглашение о запрете выезда за пределы Москвы из-за пандемии коронавируса.

«Я думаю, что теоретически мы можем тренироваться, но в основном дома. Конечно же, главное — не заразиться. Мы также подписали документ, что не можем покидать Москву во время карантина. Вполне логично, что подобный документ подписывают все футболисты сборной Чехии, играющие за рубежом», — приводит слова Крала Gol.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что «Спартак» провёл тренировку на своём стадионе, несмотря на коронавирус.