Футболист «Спартака» Крал подписал документ о запрете выезда из Москвы
- © Алексей Филиппов
- РИА Новости
«Я думаю, что теоретически мы можем тренироваться, но в основном дома. Конечно же, главное — не заразиться. Мы также подписали документ, что не можем покидать Москву во время карантина. Вполне логично, что подобный документ подписывают все футболисты сборной Чехии, играющие за рубежом», — приводит слова Крала Gol.
РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса.
Ранее сообщалось, что «Спартак» провёл тренировку на своём стадионе, несмотря на коронавирус.