Футболист «Спартака» Крал подписал документ о запрете выезда из Москвы

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Чешский полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал, что подписал соглашение о запрете выезда за пределы Москвы из-за пандемии коронавируса.
Футболист «Спартака» Крал подписал документ о запрете выезда из Москвы
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Я думаю, что теоретически мы можем тренироваться, но в основном дома. Конечно же, главное — не заразиться. Мы также подписали документ, что не можем покидать Москву во время карантина. Вполне логично, что подобный документ подписывают все футболисты сборной Чехии, играющие за рубежом», — приводит слова Крала Gol.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что «Спартак» провёл тренировку на своём стадионе, несмотря на коронавирус.

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