Шевченко сравнил ситуацию из-за коронавируса с аварией на Чернобыльской АЭС

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко сравнил сложившуюся в стране из-за угрозы распространения коронавируса ситуацию с аварией на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

«Когда произошла авария на Чернобыльской АЭС, была похожая ситуация. Тогда мне было девять лет. Никто не может быть уверен, что он не заражён. Мы не должны выходить на улицу, нужно думать не только о себе, но прежде всего о тех людях, для которых вирус является большой угрозой», — приводит слова специалиста Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что легионер «Спартака» Крал высказался об отношении россиян к ситуации с коронавирусом.