Возле стадиона «Ростов Арена» разгорелся масштабный пожар
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- РИА Новости
Как сообщает 161.ru, по словам представителей МЧС Ростовской области, угрозы ни людям, ни строениям, среди который стадион, нет.
Отмечается, что для тушения огня привлечены пожарный вертолёт и поезд.
Стадион «Ростов Арена» был возведён к чемпионату мира по футболу 2018 года. Он вмещает 43 тыс. зрителей. Это домашняя арена футбольного клуба «Ростов».
Ранее сообщалось, что РПЛ рассматривает вариант возобновления сезона в июле.