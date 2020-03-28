Возле стадиона «Ростов Арена» разгорелся масштабный пожар

Недалеко от футбольного стадиона «Ростов-Арена» произошло возгорание площадью порядка 700 кв.метров.

Как сообщает 161.ru, по словам представителей МЧС Ростовской области, угрозы ни людям, ни строениям, среди который стадион, нет.

Отмечается, что для тушения огня привлечены пожарный вертолёт и поезд.

Стадион «Ростов Арена» был возведён к чемпионату мира по футболу 2018 года. Он вмещает 43 тыс. зрителей. Это домашняя арена футбольного клуба «Ростов».

Ранее сообщалось, что РПЛ рассматривает вариант возобновления сезона в июле.