Возле стадиона «Ростов Арена» разгорелся масштабный пожар

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Недалеко от футбольного стадиона «Ростов-Арена» произошло возгорание площадью порядка 700 кв.метров.
Возле стадиона «Ростов Арена» разгорелся масштабный пожар
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Как сообщает 161.ru, по словам представителей МЧС Ростовской области, угрозы ни людям, ни строениям, среди который стадион, нет.

Отмечается, что для тушения огня привлечены пожарный вертолёт и поезд.

Стадион «Ростов Арена» был возведён к чемпионату мира по футболу 2018 года. Он вмещает 43 тыс. зрителей. Это домашняя арена футбольного клуба «Ростов».

Ранее сообщалось, что РПЛ рассматривает вариант возобновления сезона в июле.

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