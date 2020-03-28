Самочувствие заразившихся коронавирусом российских велогонщиков Страхова и Боева нормализовалось

Пресс-атташе команды «Газпром — РусВело» Юрий Белезеко рассказал о состоянии Дмитрия Страхова и Игоря Боева, госпитализированных в ОАЭ из-за положительного теста на коронавирус.

«Самочувствие у них хорошее, они чувствуют себя нормально и ждут, когда можно будет вернуться домой и хоть как-то возобновлять тренировки. Нет ни температуры, ничего. У Димы, к примеру, когда его забирали в госпиталь, был только кашель, чувствовал себя хорошо. Но мы понимаем, что необязательно чувствовать себя плохо, чтобы быть переносчиком вируса», — приводит слова Белезеко ТАСС.

Команда была изолирована в одном из отелей Абу-Даби после отмены двух этапов многодневной гонки «Тур ОАЭ» в связи с распространением коронавируса. У Страхова и Боева был выявлен коронавирус. После карантина остальная команда вернулась в Россию, а заболевшие проходят лечение в ОАЭ.

Ранее сообщалось, что старт «Джиро д’Италия» отложили на неопределённый срок из-за коронавируса.