Marca: десять футболистов и 15 работников «Валенсии» заразились коронавирусом

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У десяти футболистов первой команды и 15 работников «Валенсии» диагностирован коронавирус.
Marca: десять футболистов и 15 работников «Валенсии» заразились коронавирусом
  • © Federico Pestellini via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Marca. В настоящее время известны имена лишь трёх заболевших игроков: Эсекьеля Гарая, Эльякима Мангаля и Хосе Луиса Гайя. Клуб предпочитает не разглашать имена остальных пострадавших.

За «Валенсию» выступает российский полузащитник Денис Черышев, однако его тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Ранее отец Черышева рассказал, что врачи в Испании посоветовали его сыну во время пандемии коронавируса.

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