Футболист «Руха» Виллиам выступил за приостановку чемпионата Белоруссии

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Бразильский защитник брестского «Руха» Виллиам высказал мнение, что чемпионат Белоруссии должен быть приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Футболист «Руха» Виллиам выступил за приостановку чемпионата Белоруссии
  • © vk.com/rukhbrest

«Предпочел бы, чтобы чемпионат Белоруссии приостановили. Я немного напуган. Во время игры не беспокоюсь об этом, но после финального свистка возникают сомнения: «Я сегодня заразился?» Я защитник, не могу не касаться соперников. Это происходит весь матч. Мои родители и жена всё время звонят и просят вообще не выходить из отеля. Моя семья и я обеспокоены. Пауза — это лучшее для меня и здоровья каждого», — приводит UOL слова Виллиама.

Чемпионат Белоруссии по футболу является единственным турниром в Европе, который не был приостановлен из-за коронавируса.

Ранее «Энергетик-БГУ» победил «Рух» и вышел в лидеры чемпионата Белоруссии по футболу.

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