«Энергетик-БГУ» победил «Рух» и вышел в лидеры чемпионата Белоруссии по футболу

Минский «Энергетик-БГУ» одержал победу над брестским «Рухом» в матче второго тура чемпионата Белоруссии по футболу.

Встреча, прошедшая в Бресте, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победу «Энергетику» принёс гол Даниила Мирошникова, забившего на 43-й минуте.

В другом матче игрового дня жодинский «Торпедо-БелАЗ» со счётом 1:0 на своём поле обыграл бобруйскую «Белшину», благодаря голу Валерия Горбачика на 50-й минуте.

Таким образом, «Энергетик», набрав шесть очков, поднялся на первое место в турнирной таблице. «Торпедо-БелАЗ», также набравший шесть очков, — второй, «Рух» с тремя очками — седьмой, а «Белшина», не набравшая очков, — на последнем, 16-м месте.

Чемпионат Белоруссии остался единственным в Европе футбольным турниром, не остановленным из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что российского футболиста обвиняют в сдаче матчей чемпионата Белоруссии.