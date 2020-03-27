«Энергетик-БГУ» победил «Рух» и вышел в лидеры чемпионата Белоруссии по футболу
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Встреча, прошедшая в Бресте, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Победу «Энергетику» принёс гол Даниила Мирошникова, забившего на 43-й минуте.
В другом матче игрового дня жодинский «Торпедо-БелАЗ» со счётом 1:0 на своём поле обыграл бобруйскую «Белшину», благодаря голу Валерия Горбачика на 50-й минуте.
Таким образом, «Энергетик», набрав шесть очков, поднялся на первое место в турнирной таблице. «Торпедо-БелАЗ», также набравший шесть очков, — второй, «Рух» с тремя очками — седьмой, а «Белшина», не набравшая очков, — на последнем, 16-м месте.
Чемпионат Белоруссии остался единственным в Европе футбольным турниром, не остановленным из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что российского футболиста обвиняют в сдаче матчей чемпионата Белоруссии.