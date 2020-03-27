«Энергетик-БГУ» победил «Рух» и вышел в лидеры чемпионата Белоруссии по футболу

Короткая ссылка
Минский «Энергетик-БГУ» одержал победу над брестским «Рухом» в матче второго тура чемпионата Белоруссии по футболу.
«Энергетик-БГУ» победил «Рух» и вышел в лидеры чемпионата Белоруссии по футболу
  • @rukhbrest
  • Twitter

Встреча, прошедшая в Бресте, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победу «Энергетику» принёс гол Даниила Мирошникова, забившего на 43-й минуте.

В другом матче игрового дня жодинский «Торпедо-БелАЗ» со счётом 1:0 на своём поле обыграл бобруйскую «Белшину», благодаря голу Валерия Горбачика на 50-й минуте.

Таким образом, «Энергетик», набрав шесть очков, поднялся на первое место в турнирной таблице. «Торпедо-БелАЗ», также набравший шесть очков, — второй, «Рух» с тремя очками — седьмой, а «Белшина», не набравшая очков, — на последнем, 16-м месте.

Чемпионат Белоруссии остался единственным в Европе футбольным турниром, не остановленным из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что российского футболиста обвиняют в сдаче матчей чемпионата Белоруссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить