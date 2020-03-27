Баскетболисты «Юты» Гобер и Митчелл выздоровели от коронавируса

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юта Джаз» Руди Гобер и защитник Донован Митчелл полностью вылечились от коронавируса.

Как сообщает пресс-служба клуба, все игроки и персонал, включая Гобера и Митчелла, больше не представляют угрозы заражения.

Гобер стал первым игроком лиги, у которого был подтверждён коронавирус. Незадолго до этого он достаточно жёстко шутил по поводу данного заболевания, а на одной из пресс-конференций в ответ на вопрос по поводу коронавируса он посмеялся и демонстративно потрогал все микрофоны на столе. Вслед за Гобером коронавирус был выявлен и у Митчелла.

12 марта НБА приняла решение о приостановке регулярного сезона на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что форвард «Детройт Пистонс» Кристиан Вуд выздоровел от коронавируса.