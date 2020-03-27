Хоккеисты «Авангарда» сыграли в настольный теннис клюшками и коньками
- @hcavangardomsk
Видеозапись, на которой хоккеисты играют в настольный теннис своей экипировкой, была опубликована пресс-службой «Авангарда» с подписью: «Когда для хоккея нет льда, а спорта на карантине хочется».
Когда для хоккея нет льда, а спорта на карантине хочется 🏓 #лучшедома#stayathomepic.twitter.com/O6LAR3SNMt— ХК Авангард (@hcavangardomsk) March 27, 2020
25 марта КХЛ объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 в связи с распространением коронавируса.
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