Хоккеисты «Авангарда» сыграли в настольный теннис клюшками и коньками

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Игроки омского клуба «Авангард» сыграли в настольный теннис, используя своё хоккейное снаряжение.
Хоккеисты «Авангарда» сыграли в настольный теннис клюшками и коньками
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Видеозапись, на которой хоккеисты играют в настольный теннис своей экипировкой, была опубликована пресс-службой «Авангарда» с подписью: «Когда для хоккея нет льда, а спорта на карантине хочется».

25 марта КХЛ объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 в связи с распространением коронавируса.

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