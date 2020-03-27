Хоккеисты «Авангарда» сыграли в настольный теннис клюшками и коньками

Игроки омского клуба «Авангард» сыграли в настольный теннис, используя своё хоккейное снаряжение.

Видеозапись, на которой хоккеисты играют в настольный теннис своей экипировкой, была опубликована пресс-службой «Авангарда» с подписью: «Когда для хоккея нет льда, а спорта на карантине хочется».

Когда для хоккея нет льда, а спорта на карантине хочется 🏓 #лучшедома#stayathomepic.twitter.com/O6LAR3SNMt — ХК Авангард (@hcavangardomsk) March 27, 2020

25 марта КХЛ объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 в связи с распространением коронавируса.

Ранее Кержаков признался, что назвал сына в честь хоккеиста Панарина.