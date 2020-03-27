Спортивный директор «Тамбова» высказался о возможном досрочном завершении сезона РПЛ

Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков поделился мнением по поводу возможного досрочного завершения сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за пандемии коронавируса.

«Если через какое-то время ещё будет риск для людей, то, наверное, лучше закончить чемпионат. Всё будет зависеть от того, как будет развиваться пандемия», — цитирует Худякова «Чемпионат».

Он также выразил уверенность, что его команда останется в РПЛ вне зависимости от возобновления сезона. Кроме того, он считает, что досрочное завершение чемпионата будет хорошим моментом для расширения лиги.

«Всё будет обсуждаться в апреле, сейчас пока никакой ясности нет», — резюмировал Худяков.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 17 марта было принято решение о приостановке до 10 апреля розыгрыша РПЛ и других футбольных турниров страны в связи с пандемией коронавируса.

По последним данным, всего в России выявлено 1036 случаев заражения коронавирусом.

Ранее футболист «Уфы» Вячелав Кротов предположил, когда возобновится сезон РПЛ.