Драфт НФЛ состоится в срок, несмотря на коронавирус

Драфт Национальной футбольной лиги (НФЛ) состоится в запланированные даты, несмотря на эпидемию коронавируса.

Как сообщается на официальном сайте НФЛ, драфт пройдёт с 23 по 25 апреля, как и планировалось.

Комиссар Роджер Гуделл отметил, что неясно, когда впоследствии лига сможет провести драфт, поэтому всё пройдёт в срок.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 27 марта число заражений в США превысило 85 тыс., скончались более 1,2 тыс. человек.

Ранее российский боксёр Сергей Липинец рассказал о ситуации с коронавирусом в США.